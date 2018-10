FC Dordrecht zamelt geld in voor KiKa

De wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong AZ van vrijdag 19 oktober staat in het teken van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). In samenwerking met dertien Dordtse basisscholen verkoopt de club kaarten waarvan de opbrengst naar KiKa gaat.

Voor, tijdens en na de wedstrijd zijn er nog meer activiteiten waarbij geld wordt ingezameld voor dit goede doel. Zo is er een collecte voor het stadion en is er ook een benefietdiner. Daarnaast kan er ook via een veiling geboden worden op de functie van ballenjongen of -meisje.

Samenwerking

De actie is voortgekomen uit de samenwerking die de club onderhoudt met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht. Dertien Dordtse basisscholen zijn bij deze stichting aangesloten. De kinderen op deze scholen mochten zelf een goed doel kiezen om tijdens de aankomende wedstrijd van FC Dordrecht te steunen. Daarbij viel de keuze met ruim 40% op KiKa.