Tapia speelt met Peru gelijk tegen VS

Renato Tapia heeft dinsdagnacht met Peru ternauwernood gelijkgespeeld tegen de Verenigde Staten. Het oefenduel in het Amerikaanse East Hartford eindigde in 1-1.

De middenvelder van Feyenoord stond bij Peru in de basis en werd in de 67e minuut gewisseld. Op dat moment stond Peru 0-1 achter nadat een schot van Joshua Sargent via het been van Tapia in het doel verdween. Drie minuten voor tijd zou de Peruviaan Edison Flores de gelijkmaker noteren.