Advocaat: 'Ex-douanier voelt zich genaaid'

Justitie in Rotterdam wil 3,5 miljoen euro terugvorderen van de veroordeelde ex-douanier Gerrit G. Hij zou het geld hebben verdiend met omvangrijke drugshandel.

Het geld zou onder meer zijn besteed aan een boot. Advocaat Vincent Poelmeijer heeft een andere lezing:”Die had mijn cliënt voor een ander gekocht. Het betrof een lening, maar het was niet zijn boot.”

Bij de arrestatie van Gerrit G. in 2015 werd 1.1 miljoen euro aan contant geld aangetroffen in zijn woonkamer in ‘s-Gravenzande.

Poelmeijer: "Twee ton daarvan kwam uit zijn winkel in tweedehands spullen. Negen ton is van de enige keer dat hij betaald kreeg voor een drugstransport. De andere keren werd het hem beloofd, maar werd die belofte niet nagekomen. Hij is gewoon genaaid."

De advocaat haalde een gesprek aan van Gerrit G. met een kennis, voor zijn arrestatie. “Ik heb geen klote meer, niet eens een ziektekostenverzekering.” Als het aan de advocaat ligt, dan hoeft zijn cliënt niets te betalen. “Als je de goederen die bij hem in beslag zijn genomen aftrekt van de negen ton, dan kom je precies op nul uit.”

Gerrit G. is veroordeeld tot 14 jaar cel, omdat hij als douanier spin in het web was van drugshandel in de Rotterdamse haven. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Hij was woensdag aanwezig op de Rotterdamse rechtbank, maar beriep zich op zijn zwijgrecht.

Dinsdag vorderde justitie 2,1 miljoen euro van medeverdachte Dennis van den Berg. De rechter doet op 30 november uitspraak.