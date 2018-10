Deel dit artikel:













Gérard de Nooijer optimistisch: 'Dat blijven we altijd, dit is een fijne groep' Gérard de Nooijer

Het zit FC Dordrecht dit seizoen vooralsnog niet mee. Negen duels gespeeld, één zege, één gelijkspel en zeven nederlagen. De Dordtenaren staan laatste in de Keuken Kampioen Divisie, maar toch lijdt de groep daar niet onder. "We zijn optimistisch. Dat blijven we altijd. Dit is een fijne groep, enthousiast, iedereen gaat ervoor. Dat moeten we vrijdag weer laten zien", zegt trainer Gérard de Nooijer.

Vrijdag is Jong AZ de tegenstander van FC Dordrecht, aan de Krommedijk. Afgelopen weekend verloor De Nooijers team nipt van FC Den Bosch met 1-0. "Dan heb je in de kleedkamer wel een klotegevoel, maar ik ga nog steeds met evenveel plezier naar de training en met dezelfde spirit naar komende vrijdag", aldus speler Thomas Kok. "Je ziet er op de training weer hele goede dingen uitkomen", vindt De Nooijer. Kok: "We blijven hetzelfde doen, ik denk dat dat wel goed is." Vrijdag speelt FC Dordrecht tegen Jong AZ en dat duel is live te volgen via Radio Rijnmond.