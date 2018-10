Man die mogelijk juwelier in Sliedrecht beroofde, opgepakt in Gelderland

Een man die verdacht wordt van meerdere autodiefstallen in Gelderland, wordt ook verdacht van een diefstal bij een juwelier aan de Kerkbuurt in Sliedrecht.

Een man die verdacht wordt van meerdere autodiefstallen in Gelderland, wordt ook verdacht van een brutale diefstal in Sliedrecht. Hij zou vrijdag voor vijfduizend euro aan sieraden hebben buitgemaakt bij een juwelier aan de Kerkbuurt.

Volgens de politie griste hij de sieraden weg toen de juwelier deze op zijn verzoek liet zien. Hij ging er vandoor in een auto. Een voorbijganger was zo scherp het kenteken van de auto te noteren en gaf dit door aan de politie, die de verdachte identificeerde.

Toen agenten hem wilden aanhouden, bleek de politie in Gelderland hen voor te zijn geweest. Hij was daar net opgepakt, omdat hij verschillende auto’s had gehuurd en niet meer had teruggebracht. De politie doet onderzoek naar de verdwenen sieraden.