Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer schietpartij Kralingen is 64-jarige Rotterdammer Foto: MediaTV

De man die woensdagochtend is neergeschoten in Rotterdam-Kralingen, is een 64-jarige Rotterdammer. Hij heeft een Chinese achtergrond. Het gaat om een bekende van de politie, heeft een woordvoerder bevestigd.

Het slachtoffer zat in een auto op de kruising van de Willem Ruyslaan met de Oudedijk, toen er meerdere schoten werden gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie is hij er erg slecht aan toe. In de wagen zat ook een bijrijder. Die bleef ongedeerd, maar is volgens de politie wel in shock.

Lees ook: Man gewond bij schietpartij in Rotterdam-Kralingen De dader ging er op een scooter vandoor. Hij is na een valpartij verder te voet gevlucht. Van hem ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.