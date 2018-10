Cel en tbs voor weglokken Rotterdams meisje

De rechter heeft anderhalf jaar cel en tbs opgelegd voor een man die een 16-jarig meisje uit Rotterdam had weggelokt en misbruikt. Hij haalde haar naar zijn woning in Lelystad en maakte ook naaktfoto's van haar.

Het meisje wilde zelf weglopen van huis. Ze had contact met hem gekregen via internet. De verdachte erkende seks met haar te hebben gehad, maar volgens hem had de Rotterdamse het initiatief genomen.

De rechtbank ziet dat anders. Zij gaat er vanuit dat de man het meisje bewust naar Lelystad had gehaald om seks met haar te hebben. De rechter neemt het hem in het bijzonder kwalijk dat hij het slachtoffer, dat een hulpvraag had, heeft misbruikt. Hij hield haar een week verborgen.