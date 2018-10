Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Celstraf voor bedreigen kandidaat raadslid UCF

Een 61-jarige Barendrechter is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij bedreigde in maart via Facebook kandidaat raadsleden van Ubuntu Connected Front (UCF) in Rotterdam.

De Barendrechter uitte op social media doodsbedreigingen en meldde ook brand te willen stichten. De partij deed aangifte van de dreigementen. De man werd vervolgens door de politie aangehouden. Naast de gevangenisstraf moet de veroordeelde van de Rotterdamse politierechter ook een schadevergoeding van ruim 300 euro aan één van de UCF-leden betalen. UCF richt zich op Rotterdamse kiezers met een Caraïbische of Afrikaanse achtergrond en wil onder meer strijden tegen racisme. De partij haalde na de verkiezingen op 21 maart onvoldoende stemmen voor een zetel in de Rotterdamse raad. De partij is wel doorgegaan. UCF strijdt nu onder meer voor het aow-gat van Surinaamse ouderen.

Lees ook: Arrestatie na bedreiging kandidaat Ubuntu Connected Front