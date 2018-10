Nieuwe problemen software Hoekse Lijn

De Hoekse Lijn blijft een hoofdpijndossier voor de gemeente Rotterdam. De oplevering van de lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland lijkt steeds verder op te schuiven, zo blijkt uit de meest recente brief van verantwoordelijk wethouder Visser aan de raad.

Visser meldde een maand geleden dat de eerste metro niet voor eind januari/begin februari rijdt. Uit zijn nieuwe terugkoppeling aan de gemeenteraad steekt de wethouder zijn twijfels niet onder stoelen of banken.

Hij schrijft dat de oplevering van de beveiligingssoftware door Bombardier nog steeds staat gepland voor 5 november. Maar: ''Er is aantal nieuwe problemen in de software ontdekt dat moeten worden opgelost. De oplossingen hiervan moeten voorafgaand aan de oplevering ook nog door de leverancier van de spoorbeveiliging worden getest. Hiervoor is extra tijd nodig waardoor de opleverdatum van 5 november 2018 onder druk komt te staan.''

Ook meldt Visser dat de Blankenburgverbinding de Hoekse Lijn kruist. Daarvoor moeten in week 45 palen worden geslagen. Dat leidt nog niet tot uitstel. Volgend jaar moet nog wel het tunneldek van de nieuwe rijksweg worden ingeschoven.

Tot slot leidt de Brexit tot grenscontroles bij de Stena Line. Dat terrein ligt dicht bij de spoorwegovergang Slachthuisweg. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de Hoekse Lijn.