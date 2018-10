Tachtig nieuwe hockeytenues voor kinderen in armoede

Tachtig jeugdleden van Hockeyclub Feijenoord in Rotterdam krijgen een nieuw tenue. De shirts voor kinderen die opgroeien in armoede zijn vandaag aan de club overhandigd door hockeyinternational Pirmin Blaak.

Hockeyclub Feijenoord telt 300 jeugdspelers. Van tachtig kinderen hebben de ouders niet de financiële middelen om een hockeytenue aan te schaffen.

Dit voorjaar maakte RTV Rijnmond een reportage over het tekort aan wedstrijdshirts bij de hockeyclub. Meerdere sponsoren meldden zich toen bij de hockeyclub om de kinderen te helpen. Samen brachten ze duizenden euro's bijeen.

Veel kinderen in armoede speelden tot voor kort in t-shirt zonder embleem van de club. "Andere kinderen speelden in veel te kleine kleding", vertelt jeugdtrainer Saskia Hoekveen van Hockeyclub Feijenoord. "Na elke actie trokken ze dan aan hun shirt of broekje, omdat het tenue zo krap zat."

"Dit is geweldig voor de jeugdspelers", vertelt Blaak. Daarnaast runt de keeper van de Nederlandse hockeyploeg een bedrijf dat sportkleding produceert. Ook Blaak heeft een deel van de tenues gesponsord. "Iedereen is gelijk, ook op het hockeyveld."

Inmiddels zijn de eerste shirts overhandigd aan de jeugdleden. "Een meisje dat het shirt kreeg, straal van oor tot oor", zegt Hoekveen. "De blik in haar ogen zal ik niet snel vergeten. Fantastisch!"

Pirmin Blaak belooft snel een wedstrijd van de jeugdspelers te bekijken. "Wat is er mooier dan allemaal in hetzelfde tenue het veld op te komen?", vraagt hij zich af. "Het clublogo op je borst en samen een wedstrijd spelen."