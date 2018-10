Bewoners 2e Carnissestraat: "Wij gaan niet met schuld uit ons huis"

Bewoners van de 2e Carnissestraat op Rotterdam-Zuid dreigen hun huis kwijt te raken als de gemeenteraad donderdag instemt met het onteigeningsbesluit van het Rotterdamse college. Volgens de huiseigenaren biedt de gemeente veel te weinig geld en komen ze daardoor in grote financiële problemen.

"Wij gaan niet met een schuld ons huis uit", zegt Julio Bettencourt. "Dan stap ik naar de rechter."

Wethouder Kurvers (Wonen) wil zeven panden in de straat onteigenen, omdat de onderhandelingen na zes jaar niets hebben opgeleverd. Twee van die huiseigenaren doen nu hun verhaal bij RTV Rijnmond. "Ik heb dit huis voor 35 duizend euro verbouwd en daarnaast is mijn fundering als een van de weinige huizen in deze straat nog goed", zegt Bettencourt. "Die onteigening gaat niet gebeuren."

Na een reportage in het politieke programma Politiek010 op TV Rijnmond waarin omwonenden klaagden over verpaupering in de straat besloot voormalig wethouder Simons over te gaan tot onteigening.

De gemeente wil zestien verpauperde en verzakte huizen opkopen, slopen en nieuwbouw ervoor terug te plaatsen, maar door de lange onderhandelingen lopen deze plannen vertraging op.

De buurman van Bettencourt, Widjai Ramadhin stuurde deze week een brief naar de gemeenteraad. "De gemeente biedt te weinig voor mijn woning. Als ik hiermee akkoord ga, kan ik geen vergelijkbaar nieuw huis vinden. Zeker niet omdat ik alleenstaand vader met twee kinderen ben."

Ramadhin hoopt dat de gemeenteraad naar zijn verhaal luistert en zorgt voor een oplossing. "Als de onteigening doorgaat hoop ik in ieder geval zonder hypotheekschuld uit dit huis kan of dat de gemeente helpt met het vinden van vervangende woonruimte."