'Politie infiltreerde in terreurcel die aanslag voorbereidde' Een aanhouding bij één van de terroristische verdachten (Bron: Twitter Politie Landelijke Eenheid)

De politie heeft de terreurcel, die een aanslag in Nederland wilde plegen maandenlang in de gaten gehouden. Dat is gedaan door middel van een undercoveroperatie. Dat melden NRC Handelsblad en RTL Nieuws op basis van meerdere anonieme bronnen.

Een politie-infiltrant legde contact en volgde de groep. De politie leverde ook wapens aan de verdachten. De aanslag zou zijn uitgesteld, omdat de verdachten nog niet klaar waren met de voorbereidingen. Twee mannen uit Rotterdam en een man uit Vlaardingen werden opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. Dat gebeurde eind september in Weert en Arnhem, samen met vier andere verdachten. Lees ook: Rotterdammers en Vlaardinger opgepakt in onderzoek naar terrorisme De infiltrant zou zich hebben voorgedaan als lid van IS. De verdachten zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen met bomvesten en Kalasjnikovs tijdens een groot evenement. De voorbereidingen zouden in de buurt van Rotterdam hebben plaatsgevonden. De twee Rotterdammers en de Vlaardinger blijven nog zeker een week vastzitten, zo liet de Raadkamer dinsdag weten. Lees ook: Terreurverdachten blijven langer in de cel