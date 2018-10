50PLUS: Rotterdam moet ouderen aannemen in strijd tegen armoede

Foto: Cliff aan het werk in de supermarkt

50PLUS Rotterdam wil dat de gemeente werkloze ouderen aanneemt. "Ik zeg tegen Rotterdam als gemeente en grootste werkgever van de stad: leid ouderen op en zet ze weer terug in hun oude ambachten", vertelt fractievoorzitter Ellen Verkoelen.

Deze woensdag staat in het teken van Wereldarmoededag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij mensen die in armoede leven. Een van de groepen die het zwaar heeft, zijn de 55- tot 65-jarigen. Zij hebben de grootste kans op langdurige armoede door werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

"Boven de 45 jaar komen mensen niet meer aan de bak. Zij moeten nog 25 jaar tot hun pensioen. Deze personen moeten het uitzoeken met kleine uitkeringen en zitten hartstikke vast. Ze worden armer en armer", vertelt Verkoelen.

Volgens de fractieleider van 50PLUS Rotterdam zouden deze ouderen bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs aan de slag kunnen.

Nuttig

De 55-jarige Cliff Klein uit Rotterdam is afgekeurd als stratenmaker en wil graag weer aan de bak in een ander beroep. Hij leeft momenteel van een uitkering en moet het doen met 50 euro per week.

"Ik heb op verschillende locaties gesolliciteerd. Als taxichauffeur, voedselbezorger bij een bejaardentehuis, maar overal ben ik afgewezen", zegt Cliff. "Op een gegeven moment gaat de moed je in de schoenen zakken."

Cliff werkt drie dagen per week als vrijwilliger in de sociale supermarkt Isaak & de Schittering: "Ik ben blij dat zij mij de kans geven om te laten zien dat ik nog ergens nuttig voor ben. In plaats van achter mijn computer te zitten en niets te doen."