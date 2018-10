Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Makkelie als VAR naar WK voor clubteams Danny Makkelie als videoscheidsrechter (Bron: ANP)

De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie mag in december zijn opwachting maken als videoscheidsrechter op het WK voor clubteams. Hij is één van de zes genomineerden die zich als VAR in Abu Dhabi en Al Ain mag melden. Dat heeft de wereldvoetbalbond FIFA bekend gemaakt.

Op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten doen alle winnaars van de continentale Champions League mee. Ook de kampioen van het organiserende land is erbij. Vorig jaar won Real Madrid dit toernooi. Het WK voor clubteams wordt gehouden van 12 december tot en met 22 december. Eerder was Makkelie ook actief als VAR op het WK voetbal voor landenteams, afgelopen zomer in Rusland.