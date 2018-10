Ooggetuige schietpartij: 'Hij lag half uit de auto, helemaal in het bloed'

"Het leken net rotjes", vertelt een ooggetuige van de schietpartij op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen woensdag op Radio Rijnmond. "Maar al gauw bleek het om schoten te gaan. Het leek op een automatisch geweer, of zo. Het ging allemaal heel snel."

Na de schietpartij lag de beschoten man half uit de auto. "Helemaal in het bloed", omschrijft de voorbijgangster. "Ik vind het echt bizar. Ik had niet verwacht dat het hier kon gebeuren. Er zat een meneer in de auto die alles gezien heeft. Die man was helemaal in paniek, logisch natuurlijk."

Wild West

Een man hoorde op de Oudedijk tien tot elf knallen. "Het leek net vuurwerk, maar dat is te vroeg voor deze tijd. Toen had ik door dat het schoten waren. Ik zag een man zwaargewond in de auto liggen." De man zag de dader, met een scooter en helm op zijn hoofd, richting de 's-Gravenweg wegrijden.

"Hij was in z'n eentje en had zijn pistool nog in de hand. Volgens mij heeft hij die helemaal leeg geschoten op het slachtoffer", vertelt de mannelijke ooggetuige. In de buurt zitten veel winkels en een school, zegt hij. "In de ochtend is het hier heel druk. Vooral in dit weer lopen veel kinderen. Het wordt hier wild west, steeds gekker."

Het Libanon Lyceum besloot enkele uren medewerkers op straat in te zetten, zodat kinderen niet in de richting van de schietpartij zouden lopen. De school heeft de ouders van de leerlingen over de maatregelen na de schietpartij geïnformeerd.

Identiteit

Het slachtoffer is een 64-jarige Rotterdammer. Hij heeft een Chinese achtergrond. Het gaat om een bekende van de politie. Het gaat erg slecht met hem.