Sliedrecht Sport met gemak langs Graz in Champions League

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben woensdagavond zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van de Champions League. Het team van coach Vera Koenen won in sporthal De Basis de terugwedstrijd tegen Graz uit Oostenrijk in drie sets (25-12, 25-9 en 25-14).

In het eerste duel tussen beide teams wist landskampioen Sliedrecht Sport ook al te overtuigen (3-0). Al in de eerste set bleek het klassenverschil te groot (25-12). De Sliedrechtse vrouwen bereikten tijdens de wedstrijd al de volgende ronde door de tweede set met 25-9 binnen te halen.

De derde set (25-14) was dus slechts voor de statistieken. Volgende week woensdag komt Sliedrecht Sport al in actie in de tweede ronde van de Champions League. Dan is Stuttgart uit Duitsland de tegenstander.

Later vanavond verschijnen de interviews na afloop van Sliedrecht Sport-Graz op onze website.