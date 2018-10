Deel dit artikel:













Man woedend om mes in broodje hamburger Foto: Pixabay

De politie heeft in Zwijndrecht een man opgepakt die liep te zwaaien met een mes in een snackbar. Hij was woest over de manier waarop zijn hamburger werd geserveerd.

De medewerker van de snackbar aan de Kort Ambachtlaan had een mes in het broodje gedaan om alles bij elkaar te houden. Dat was volgens de politie absoluut niet naar de zin van de klant. Die trok het mes uit de hamburger en bedreigde de medewerker. Agenten hebben de 49-jarige man opgepakt voor bedreiging. Hij zit nu vast in de cel in Dordrecht.