Slagboom Spijkenisserbrug kapotgereden Foto: Rijkswaterstaat De slagbomen van de Spijkenisserbrug.

De Spijkenisserbrug is woensdagavond gestremd. Er is een voertuig tegen een slagboom gereden, meldt Rijkswaterstaat. Het is de negende keer in korte tijd dat een slagboom van bruggen in de regio Rotterdam is geraakt.

Eerder was het ook op de Botlekbrug raak. De kapotgereden slagbomen hebben iedere keer weer veel verkeersoverlast tot gevolg.