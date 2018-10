Deel dit artikel:













Sliedrechter Yorick de Groot pakt zilver op Jeugd Olympische Spelen Yorick de Groot in het Oranje in actie aan het net. FOTO Joel Marklund, EPA

Beachvolleyballer Yorick de Groot uit Sliedrecht heeft met zijn partner Matthew Immers naast het goud gegrepen in de finale van de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië. De 18-jarige De Groot, die ook in de zaal bij Sliedrecht Sport Heren 1 speelt, verloor van Zweden met 2-0 in sets.

Onder het oog van zo'n 3.000 supporters speelden Nederland en Zweden een bloedstollende eerste set. Het ging lang gelijk op en Zweden trok aan het langste eind; 22-20. In de tweede set wist Oranje niet meer hetzelfde weerstand te bieden en werd het 21-15.