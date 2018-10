Zwerfkatten in Leerdam dreigden door herindeling te worden afgeschoten

De herindeling van de twee Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam dreigde voor zwerfkatten een onheilstijding te worden. Vanaf 1 januari 2019 gaan de twee plaatsen samen met Vianen op in de gemeente Vijfheerenlanden en horen dan bij de provincie Utrecht. En daar worden zwerfkatten afgeschoten om te voorkomen dat ze jagen op weidevogels en vleermuizen.

Dat is een schrikbeeld voor de dierenambulance en dierenopvang in Leerdam. Zij zijn in verzet gekomen en hebben een verlossend woord te horen gekregen: "Ik denk dat we een hele plezierige mededeling kunnen doen want uit het vooroverleg met de gemeente Vijfheerenlanden dat we zojuist hebben gehad, is besloten dat het oude TNR-beleid blijft bestaan", zegt Gerrit de Boom van de dierenambulance Leerdam.

Trap Neutralise Replace (TNR)

TNR betekent dat de kat wordt gevangen met een vangkooi, daarna gesteriliseerd en herplaatst zodat hij geen jongen meer kan maken of krijgen.

In het asiel van Leerdam worden de zwerfkatten opgevangen die de dierenambulance vangt. Daar zoeken ze een nieuw baasje voor de gevangen katten. Een van de kattenverzorgers is Bets van Hoorn en zij is tegen het afschieten van zwerfkatten. "Ik vind het geen goede zaak. Dit zijn prima katten. Dit zijn vaak katten die zijn achter gebleven omdat iemand is verhuisd en dan worden ze zwerfkatten."

Utrecht en Friesland zijn de enige provincies waar op zwerfkatten mag worden gejaagd. De zwerfkatten zouden jaarlijks miljoenen prooien vangen en een bedreiging voor de natuur zijn.

"Dan zouden we ook de buizerds, de hermelijnen en de vossen moeten afschieten", zegt Gerrit de Boom van de dierenambulance daarop.

Jagers mogen in de twee provincies zelf beslissen of en wanneer ze een kat afschieten. Hoeveel zwerfkatten er precies door jagers worden gedood is niet helemaal duidelijk. Tussen begin 2015 en deze zomer werden zeker 316 katten in de provincie Utrecht doodgeschoten. Het werkelijke aantal gedode dieren ligt waarschijnlijk hoger, omdat jagers pas sinds anderhalf jaar verplicht zijn de geschoten katten te registeren.

De dierenambulance maakt zich grote zorgen omdat jagers ook per ongeluk onschuldige huiskatten of boerderijkatten in het buitengebied van Leerdam kunnen doden.

Volgens de dierenambulance werkt het vangen, steriliseren en terugzetten het beste om het aantal zwerfkatten terug te dringen. "Wij ontkennen niet dat er veel zwerfkatten zijn en proberen daar als dierenambulance het nodige aan te doen. Het voordeel van vangen en herplaatsen, dan blijft daar een gesteriliseerde kat rondlopen die geen andere kat tolereert in zijn territorium en geen jonkies voortbrengt."