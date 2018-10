Tikkiefraude en Delftse vermissingszaak in Bureau Rijnmond

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond onder meer aandacht besteed aan 'Tikkiefraude' en een vermissingszaak.

In maart dit jaar werd met een gestolen pinpas geld gepind bij een bank aan de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid. Op de pas stond geld dat criminelen via de betaalapp Tikkie van een andere rekening hadden gestolen. Het geld werd vervolgens op de gestolen pas gestort. Door te pinnen hadden ze het gestolen geld contant in handen.

Joachim Stein

Ook is de politie op zoek naar meer informatie over Joachim Stein. Het lichaam van de 48-jarige Duitser werd eind september gevonden op het strand 'De Kwade Hoek' in Goedereede. Hoewel onderzoek nu uitwijst dat er geen sprake is van een misdrijf, wil de politie toch graag weten wat hij in de laatste week van zijn leven heeft gedaan.

Mona Baartmans

De 79-jarige Mona Baartmans uit Delft wordt nog altijd vermist, nadat ze eind september een bezoek bracht aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag. Daar is zij vertrokken met iemand die in een zwarte Renault Megane rijdt.

Volgens de bestuurder zou deze haar hebben afgezet in de buurt van haar woning aan de Maria van Reigersberchstraat in Delft. Mevrouw Baartmans lijkt echter niet thuis te zijn aangekomen. De politie hoopt te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Ook vragen ze mensen die de auto gezien hebben, zich te melden.

Mona's zoon werd eind september opgepakt in zijn woning in Oud-Beijerland. Hij zit nog altijd vast. De politie zocht donderdag in het Hoeksche Waardse dorp opnieuw naar sporen van de vermiste vrouw. Er werd toen niets gevonden.



Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.