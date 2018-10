Zoektocht naar alternatieve locatie voor waterpretpark Capelle

Capelle aan den IJssel stuit op fel verzet van vijftien bewoners vanwege de komst van een waterpretpark bij de Groenedijk. De procedure is niet goed verlopen. De aanleg is daarom inmiddels stopgezet en wethouder Ans Hartnagel gaat op zoek naar geschikte alternatieve locaties.

De gemeente wil het waterpretpark, met waterbogen, speeltoestellen en sproei-installaties, bouwen aan de oever van de IJssel. Op een informatiebijeenkomst zijn woensdagavond de resultaten van een geluidsonderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de geluidsnormen met 2 tot 8 decibel overschreden zullen worden op piekdagen.

Een derde van de bewoners uit de wijk is boos op de gemeente Capelle, omdat zij niet betrokken zijn bij de plannen en pas op het laatste moment zijn ingelicht over de bouw van een waterpretpark. "Er is hier gebouwd zonder vergunning, er is doorgedouwd want het moest af, we zijn totaal niet geïnformeerd", zegt een van de bewoners.

Geluidsoverlast

De bewoners vrezen voor geluidsoverlast als het waterpark er komt. 'Wij wonen hier voor onze rust, het is hier een heerlijk rustige wijk", zegt een bewoner. Een ander vreest ook het kabaal dat de spelende kinderen zullen maken: "Gillende kinderen hoor je van ver."

De bewoners zijn dan ook niet overtuigd dat de geluidsnormen alleen op hele zomerse dagen minimaal overschreden zullen worden. "We bouwen geen Disney", benadrukt wethouder Ans Hartnagel. Maar zij kan de argwaan niet meer wegnemen bij de tegenstanders.

Het verzet van de bewoners dreigt nu spelbreker te worden van het waterpretpark aan de IJssel. "Daar ziet het wel naar uit", zegt Hartnagel. Ze geeft toe dat de gemeente fouten heeft gemaakt in aanloop naar de bouw. "Ik heb teveel naar de kinderen geluisterd, ik ben te enthousiast geweest en heb de bewoners een beetje over het hoofd gezien."

Alternatieve locatie

Het idee voor een waterpretpark is samen met de jeugdraad in Capelle tot stand gekomen en wordt door veel kinderen met enthousiasme ontvangen. Maar de bewoners blijven tegen en kunnen bezwaar aantekenen tegen een nieuwe vergunningsaanvraag. Dat zou opnieuw vertraging betekenen en het risico dat er ook komende zomer geen waterpretpark is.

De hoop is nu gevestigd op een andere wijk in Capelle aan den IJssel, waar ze wel enthousiast reageren op de komst van een waterpretpark. "We gaan met man en macht kijken naar een alternatieve locatie", zegt de wethouder. "Ik ben er zeker van dat we een plek gaan vinden voor de zomer van 2019."