Oversteken met een raar loopje in Spijkenisse

'Normaal' het zebrapad oversteken zit er voor voetgangers op de Raadhuislaan in Spijkenisse niet meer bij. Donderdagmiddag wordt de oversteekplaats daar omgedoopt tot 'Silly Walk oversteek', geïnspireerd op de beroemde 'Ministry of Silly Walks'-sketch van Monty Python.

In de sketch loopt acteur John Cleese, ambtenaar van het fictieve Ministerie van Rare Loopjes, op allerlei rare manieren. Aloys Bijl van de gemeente Nissewaard is dol op de sketch met de rare loopjes. Hij bracht het speciale zebrapad naar Spijkenisse, zodat voetgangers voortaan ook met een raar loopje de Raadhuislaan kunnen oversteken.

"Ik kwam een sketch tegen in Zweden, waar ze al zo'n oversteek hebben", legt hij uit. "Ik vond het hilarisch om dat ook in Spijkenisse te maken. Zo is het idee geboren. En we hebben hier natuurlijk ook een alternatief ministerie, het gemeentehuis. Dat maakt het extra leuk."

Bolhoed

Donderdagmiddag wordt bij het zebrapad een officieel 'Silly Walk'-verkeersbord onthuld. Aan het originele bord voor bij een zebrapad is het silhouet van John Cleese toegevoegd, inclusief bolhoed, koffertje en een raar loopje.

Voor de veiligheid van het oversteekpunt hoeven voetgangers niet te vrezen. "Het is verkeerstechnisch een verkeersoversteekplaats, dus automobilisten dienen te stoppen voor elke voetganger. Of ze nou gek, leuk of normaal lopen", zegt Bijl. "Maar als ik er gebruik van maak, probeer ik anderen te stimuleren een Silly Walk te doen. Ja, ik ben al diverse keren voor gek verklaard", lacht hij.