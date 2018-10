Werkster besteelt 84-jarige vrouw uit Spijkenisse

Een 84-jarige vrouw uit Spijkenisse is opgelicht door een 45-jarige vrouw uit Hellevoetsluis, die voor de oudere vrouw moest zorgen. De verdachte, die werkte bij een zorginstelling, stal in één maand tijd 18 duizend euro van het slachtoffer.

De politie heeft de zorgverlener begin oktober opgepakt, zo werd donderdagochtend bekend.

Een oplettende huisvriendin merkte dat de oudere dame niet goed werd verzorgd. Ze kreeg bijvoorbeeld vaak geen drinken. Toen er ook sieraden verdwenen uit haar woning, waarschuwde de vriendin de zorginstelling en de politie. Kort daarna is de vrouw uit Hellevoetsluis opgepakt. Donderdag beslist de rechter of zij langer vast blijft zitten.

De vrouw was niet in bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hoewel haar werkgever hier meerdere keren om vroeg, leverde zij dit niet aan. Zij mocht in de tussentijd wel aan het werk. Toen bleek dat er steeds weer uitstel kwam op het inleveren van een VOG, werd ze op non-actief gezet. Toch bleef ze de 84-jarige vrouw bezoeken.

Het slachtoffer krijgt inmiddels de juiste hulp en verzorging.