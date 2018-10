Minister Grapperhaus: 'Burgemeester moet geen sheriff worden'

Minister van veiligheid en justitie Ferd Grapperhaus wil burgemeesters meer mogelijkheden geven in de strijd tegen ondermijning. De minister steunt de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam in hun strijd tegen criminaliteit op bedrijventerreinen Spaanse Polder en 's-Gravenlandsepolder. De burgemeesters willen meer kunnen doen om malafide bedrijven te weren, bijvoorbeeld door de goede bedrijven er voorrang te geven.

De minister ontbeet donderdagmorgen samen met de Rotterdamse en Schiedamse burgemeesters en ondernemers in de 's-Gravenlandsepolder. Ze spraken over ondermijnende criminaliteit. Daarbij raken de boven- en onderwereld met elkaar vermengd, zoals bijvoorbeeld makkelijk gebeurt bij drugshandel. Rotterdam en Schiedam werken intensief samen in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

Volgens Grapperhaus vergiftigen malafide bedrijven de sfeer en intimideren de goede bedrijven. "Wat heel belangrijk is, is dat we ook de burgemeesters meer mogelijkheden geven om hier goed in te grijpen", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

De minister is niet bang dat burgemeesters met meer bevoegdheden de rechter of het OM in de weg gaan zitten. "De burgemeester moet geen sheriff worden."

Burgemeester Lamers van Schiedam zegt dat er maar weinig gevallen zijn waarin burgemeesters door het OM teruggefloten worden bij het sluiten van drugspanden. Wat hem betreft hebben burgemeesters genoeg bevoegdheden, maar kan de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties beter.