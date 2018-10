Deel dit artikel:













Brand in apotheek Overschie Fotografie Roald Sekeris

Op de Rotterdamse Rijweg in Rotterdam-Overschie is korte tijd brand geweest in een apotheek. Alle mensen wisten veilig buiten te komen. Na tien minuten was het vuur onder controle.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Waar in het pand de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk. Wel kwam er veel rook uit het plafond, meldt een woordvoerder van de brandweer. Het gebouw wordt nu geventileerd.