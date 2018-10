Deel dit artikel:













Minister: geen extra geld voor nieuwe apparatuur Techniek College

Er komen geen extra investeringen in techniekonderwijs op het mbo om verouderde apparatuur te vervangen. Dat zegt minister Van Engelshoven in reactie op Kamervragen van de PvdA over apparatuur bij het Techniek College Rotterdam. Een deel van die apparatuur op de mbo-instelling komt uit de jaren vijftig.

Bestuurslid Philippe Raets van het Techniek College vroeg in Politiek010 op TV Rijnmond om 10 miljoen euro per jaar aan investeringen, om de apparatuur die gebruikt wordt beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. "De mbo-instelling is zelf verantwoordelijk voor de besteding van de Rijksbijdrage en welk bedrag ze reserveren voor gebouwen en apparatuur", schrijft de minister. Lees ook: Kamervragen over verouderde apparatuur Techniek College Rotterdam

Bedrijfsleven Ze wijst erop dat techniekopleidingen al duurder zijn, vanwege de apparatuur waarmee gewerkt wordt. Ook denkt ze dat door betere samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven en mbo's winst behaald kan worden. "Scholen en bedrijven kunnen dan gezamenlijk subsidie aanvragen via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)" Ze wijst erop dat techniekopleidingen al duurder zijn, vanwege de apparatuur waarmee gewerkt wordt. Ook denkt ze dat door betere samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven en mbo's winst behaald kan worden. "Scholen en bedrijven kunnen dan gezamenlijk subsidie aanvragen via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)"