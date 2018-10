In de herfstvakantie geen treinen naar Utrecht vanuit Rotterdam

Van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober rijden er geen directe treinen vanuit Rotterdam, Den Haag en Leiden naar Utrecht Centraal.

Door werkzaamheden aan het spoor tussen Woerden en Utrecht is de dienstregeling de hele herfstvakantie aangepast. De NS adviseert reizigers die naar Utrecht of Amersfoort willen om te rijden via Schiphol.

Tot Woerden is de dienstregeling aangepast, tussen Woerden en Utrecht Centraal rijden bussen. Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met een vertraging van een kwartier tot drie kwartier.

Tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn komen twee extra sporen. Daardoor hoeven sprinters en intercity's niet meer over hetzelfde spoor. Dat vermindert de kans op vertraging.