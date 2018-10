Rijnmond Nu over radicalisering

Hoe komt het dat jongeren zich aansluiten bij gewelddadige organisaties als IS? Hoe herken je iemand die radicaliseert? En is het mogelijk om van jihadisten die terugkeren uit Syrië weer vreedzame burgers te maken?

Het discussie-uur van Rijnmond Nu gaat donderdag tussen 18:00 en 19:00 uur over moslim-extremisme. Te gast zijn imam Azzedine Karrat van de Rotterdamse Essalam Moskee en radicaliseringsexpert Maarten van de Donk.

Met hen praat presentator Dave van der Wal natuurlijk ook over de terreurgroep die vorige maand in Nederland is opgerold. De zeven leden waren van plan om bij aanslagen rond een groot evenement veel slachtoffers te maken. Twee mannen van de groep woonden in Rotterdam, een in Vlaardingen.

Woensdag werd bekend dat de groep al maandenlang in de gaten werd gehouden, zelfs van binnenuit. De politie zette infiltranten in om de plannen van de extremisten te achterhalen. Er werden zelfs wapens geleverd.

Stelt het jou gerust dat de extremisten nu in de cel zitten? Of word je eigenlijk alleen maar banger door dit soort nieuws? Heb je een vraag voor een van de studiogasten? Zelf van dichtbij meegemaakt dat iemands ideeën almaar radicaler werden?

