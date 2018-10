Celstraf van 18 jaar voor twee moorden in jaren negentig

De rechtbank van Rotterdam heeft Albert B. uit Schiedam veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar voor het doden van een dakloze vrouw en een prostituee. De rechter acht de 59-jarige man uit Schiedam schuldig aan doodslag.

B. heeft de dakloze 45-jarige Berendina Stijger in 1990 doodgestoken bij de Willembrug. "Er was een duidelijke seksuele context", oordeelde de rechter hierover. "Er is geweld gepleegd om seksuele handelingen te verdoezelen."

Een jaar later maakte B. ook een einde aan het leven van de 22-jarige prostituee Francis García-Hofland. "Daar gelden nagenoeg dezelfde overwegingen", verklaart de rechter zijn uitspraak. "Ook hier is zij gedood om weg te komen met het seksuele delict."

Justitie eiste een maand geleden een celstraf van twintig jaar tegen Albert B.

Dna

De politie kwam B. vorig jaar op het spoor dankzij een dna-verwantschapsonderzoek. Zijn dna bleek een match te zijn met het sperma dat bij de vrouwen is gevonden.

De advocaat van B. had de rechter gevraagd om zijn cliënt niet te vervolgen. Dit omdat B. volgens schizofreen is en kampt met psychotische stoornissen. Hierdoor zou B. niet in staat zijn om de zaak tegen hem te begrijpen.