Internationals terug bij Feyenoord

Zo'n tweehonderd bezoekers zagen donderdag dat Tyrell Malacia, Tonny Vilhena, Dylan Vente en Mo El Hankouri weer deelnamen aan de openbare training van Feyenoord. Alleen Renato Tapia ontbrak nog in het team van Van Bronckhorst. Tapia speelde woensdag nog een interland met Peru en zal naar alle waarschijnlijkheid vrijdag weer aansluiten.

Vilhena kan terugkijken op een sterke invalbeurt bij het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen België (1-1). Tapia had een basisplaats bij Peru in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten die ook in een 1-1 gelijkspel eindigde. Malacia kwam niet binnen de lijnen bij Jong Oranje. Vente maakte een prachtig doelpunt in de wedstrijd van Oranje Onder 20 tegen Polen Onder 20.

Feyenoord speelt zondag om 14.30u. in de Kuip tegen PEC Zwolle