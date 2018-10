Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raad stemt voor nieuwbouw Wielewaal Wielewaal

Na jaren van discussie is het definitief. De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met nieuwbouw in de wijk Wielewaal in Rotterdam-Zuid. Bewoners stappen naar de Raad van State.

Het plan van woningcorporatie Woonstad wordt daarmee uitgevoerd en niet het alternatieve plan dat de bewoners zelf maakten. Daarin zou de huidige laagbouw worden teruggebouwd. Nu wordt het een gemengde wijk, met ook meer hoogbouw. De volledige coalitie plus Leefbaar Rotterdam stemden voor het plan van Woonstad. Bewoners stappen naar de Raad van State om alsnog hun eigen plan erdoor te krijgen.

Lees ook: Plan Wielewaalers lijkt definitief van tafel Wel sprak de gemeenteraad op initiatief van D66 en 50Plus af om in de toekomst meer ruimte te bieden voor initiatieven van bewoners om de renovatie van een wijk vorm te geven.