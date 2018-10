Laatste training Feyenoord voor Klassieker besloten

In het verleden werden trainingen van Feyenoord voor de klassieker druk bezocht

Feyenoord traint op zaterdag 27 oktober besloten op 1908. Een dag later spelen de Rotterdammers de Klassieker tegen Ajax. Supporters kunnen trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn spelers dus niet steunen in aanloop naar dat duel.

In het verleden kwamen er veel supporters af op deze training en gingen dat gepaard met veel vuurwerk. ''Helaas waren de omstandigheden bij één van de laatste gelegenheden zo onveilig dat er meerdere gewonden zijn gevallen. Feyenoord en de autoriteiten hadden hierdoor geen andere keuze dan zich vanaf toen aan de wettelijke richtlijnen te houden. Wat inhoudt dat vuurwerk – in welke vorm dan ook – niet meer welkom is bij de laatste training voor de Klassieker'', valt te lezen op de clubwebsite van Feyenoord.

Vanwege deze maatregelen nam de belangstelling onder supporters af en wil de club een dag voor de wedstrijd, zoals dat bij alle andere duels ook gebeurt, achter gesloten deuren trainen. Wel geeft Feyenoord aan het te betreuren en samen met supportersvereniging FSV de Feijenoorder wil kijken of er een manier is om de laatste training voor de Klassieker nieuw leven in de blazen.