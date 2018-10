Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Omgeving Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht nu rookvrij Omgeving Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht nu rookvrij Omgeving Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht nu rookvrij

De tijd dat je voor de deur van het ziekenhuis bankjes vol rokende mensen zag, is in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht verleden tijd. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is vanaf donderdag een 'rookvrij gezondheidspark'.

Rondom de gebouwen op de buitenterreinen mag niet meer gerookt worden. Asbakken, rookoverkappingen en rooktegels zijn weggehaald. Onno Graafland is kinderarts in het Albert Schweitzer. Hij opperde een jaar geleden het idee om te verbieden dat mensen voor de deur een sigaret opsteken. Hij is blij met de rookvrije zones. "Men ziet het steeds meer als een verslaving, als een ziekte", zegt hij. De grote rookvrije zones hebben nóg een voordeel. Een aantal collega's van de de arts is maar gestopt, omdat het te ver lopen is. Niet iedereen is blij met de zones. "Ik snap wel dat je recht voor de deur niet mag roken, maar bij de parkeerplaatsen staat ook dat je niet mag roken, dat vind ik wel een beetje onzin", zegt een roker voor het ziekenhuis.