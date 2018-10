Geblesseerde Kortsmit mist ook duel met Roda JC

Roy Kortsmit heeft nog te veel last van zijn blessure die hij opliep in het uitduel met Go Ahead Eagles. De doelman van Sparta liep donderdagochtend samen met de eveneens geblesseerde Janne Sakesla wel rondjes op het veld, maar het tweetal is tegen Roda JC niet inzetbaar.

Trainer Henk Fraser verwacht overigens dat Kortsmit snel weer kan trainen. De oefenmeester kijkt kritisch terug op de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen SC Cambuur. '' Voor Appie (Abdou Harroui red.) was de laatste wedstrijd niet zijn beste. In de tweede helft kreeg hij de kans zich te herstellen en dat heeft hij enigszins gedaan. Stijn (Spierings, red.) klopt wel aan de voordeur en ik durf hem er echt wel in te zetten. Stijn en Appie zijn serieuze concurrenten. En Ilias (Alhaft red.), Halil (Dervisoglu, red.) en Youssef (El Kachati (red.) zijn dat ook. We kijken dan per tegenstander waar we ze pijn kunnen doen.''

Fraser is niet bezig met de statistieken dat het voor Sparta in uitwedstrijden dit seizoen moeizamer gaat dan in thuisduels. De Rotterdammers ''Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar rekening mee moet houden. Misschien moet ik dat wel doen. Vaak is het zo dat tegenstanders vaak thuis meer durven en het publiek willen vermaken. Ik vind dat wij zowel uit-en thuiswedstrijden hetzelfde initiatief moeten tonen.''

Roda JC - Sparta begint vrijdag om 20:00 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.