Ook woonwagenbewoners Albatroslaan komen in opstand Woonwagenbewoners bezetten een veldje aan de overzijde van hun kamp. Foto: Gerben Solleveld

Bewoners van het woonwagenkamp aan de Albatroslaan in Rotterdam komen in opstand tegen het tekort aan staanplaatsen. Ze hebben drie caravans met spandoeken op het veldje tegenover hun kamp geplaatst. Eerder al werden werden plekken in Rotterdam, Hoogvliet, Spijkenisse en Capelle aan de IJssel bezet uit protest.

"Gemeente waar zijn die plaatsen?", luidt een van de leuzen. Bewoner Jan Markensteijn legt uit dat er ook aan de Albatroslaan een tekort aan plekken is. "Kinderen wonen noodgedwongen in bij hun ouders. Wij willen onze wagen niet uit. Die wagen staat voor vrijheid." De woonwagenbewoners vragen de gemeente Rotterdam om meer plekken. Eerder dit jaar liet minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten dat de gemeenten 'binnen redelijke termijn' moeten zorgen voor genoeg plekken. Het College voor de Rechten van de Mens stelde vast dat meerdere gemeenten woonwagenbewoners zou hebben gediscrimineerd. Uiteindelijk ligt verantwoordelijkheid voor het huisvesten van woonwagenbewoners en Sinti bij de gemeentes zelf. De bewoners van de Albatroslaan zijn niet van plan hun wagens weg te halen. "De politie is langs geweest, maar gedoogt de situatie", zegt Markensteijn. "Wij willen gewoon huur betalen en aan de Albatroslaan is ruimte genoeg voor extra plekken." Eerder deze maand verzocht de Rotterdamse advocaat Mafalda Weerts de gemeente al om snel duidelijkheid te geven over de gevolgen van de uitspraken van de minister en het mensenrechtencollege.