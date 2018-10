Justitie vervolgt vrouwenrechtenactivist voor laster

De Rotterdamse vrouwenrechtenactivist Shirin Musa wordt vervolgd voor laster. In een paar van haar tweets wees ze erop dat een ambtenaar van de gemeente Den Haag is vervolgd voor het seksueel misbruiken van een 13-jarig meisje.

De ambtenaar is vrijgesproken van die beschuldiging. Shirin Musa twitterde over deze vervolging nadat de ambtenaar werd genomineerd voor een vrouwenemancipatie-prijs. Dat vond Musa onzin, omdat hij vervolgd was voor verkrachting van een kind.

De ambtenaar deed daarop aangifte, omdat zijn goede naam zou zijn aangetast.

Justitie laat weten dat, hoewel de vervolging er inderdaad is geweest, die in verband brengen met de nominatie laster zou zijn.