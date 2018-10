Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rayhi: 'Op nummer 10 kan ik mijn energie het meeste kwijt' Mohamed Rayhi

Mohamed Rayhi maakte tegen SC Cambuur zijn derde doelpunt van het seizoen. De speler van Sparta kwam als buitenspeler binnen in Rotterdam, maar speelt de laatste weken als nummer tien in het elftal van trainer Henk Fraser. ''Ik heb veel energie in me en op die positie kan ik mijn energie het meeste kwijt'', zegt Rayhi.

De 24-jarige Rayhi moest eerst wel wennen aan het nieuwe systeem bij Sparta. ''Ik heb altijd aan de buitenkant gespeeld in een 4-3-3-systeem. Maar als ik nu moet kiezen dan speel ik het liefst op 'nummer 10' in het 5-3-2-systeem. Voorin kan ik ook wel spelen, maar ik speel liever op het middenveld. Voorin krijg je meer diepteballen en ballen in de lucht. Op het middenveld krijg ik de ballen over de grond en daar ligt ook mijn kwaliteit.'' De van NEC overgekomen voetballer heeft het naar zijn zin in Rotterdam. ''Ik zit lekker in m'n vel. Tot nu toe sta ik op drie goals en drie assists. En dat konden er nog meer zijn. Met het team gaat het goed en daar ga je vanzelf ook goed door spelen.'' Bekijk hierboven het volledige interview met Mohamed Rayhi.