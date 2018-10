Schiedam krijgt wolkenkrabbers langs A20

De gemeente Schiedam gaat de komende jaren zo'n 3500 woningen bouwen in Schieveste, de strook tussen de A20 en het NS-station Schiedam Centrum. Het is een ambitieus plan want voor wethouder Fahid Minhas van woningbouw is "the sky the limit".

De eerste schetsen zien er spectaculair uit. Schiedam gaat fors de hoogte in en wil een aantal woontorens bouwen. "Door het succes van Rotterdam zie je dat er meer interesse komt om in Schiedam te huren of kopen", zegt Minhas.

"Als je hier goede woningen wilt bouwen moet je de lucht in. Aan de ene kant heb je de A20 en aan de andere kant het spoor en met hoogbouw kun je hier een goed woonmilieu realiseren."

Kantoren

Er wordt in Schiedam al decennia gepraat over de inrichting van het gebied achter het station. Aanvankelijk was de bedoeling kantoren te bouwen maar de vraag daarnaar verdween.

Ook het plan om er 'outlet stores' te bouwen stuitte op weerstand van winkeliers in de binnenstad. Momenteel zijn het Lentiz College en de DCMR de belangrijkste 'spelers' in Schieveste.

Innovatief en duurzaam

"We proberen hier ook een divers aanbod te bouwen, dus ook voor starters, studenten, en voor mensen die iets meer te besteden hebben", zegt Minhas. "En verder komen er ook voorzieningen als een supermarkt en horeca." Schieveste wordt zo een onderdeel van het hele gebied rond de A20 dat op de schop gaat.

Samen met Rotterdam is Schiedam al begonnen met de aanpak van malafide bedrijven in de aangrenzende Spaanse Polder en 's Gravelandsepolder." Het gebied moet innovatief en duurzaam worden, er moet andere bedrijvigheid komen, we noemen dat de 'Roadmap Next Economy', vertelt de wethouder.

Vooruitlopend op de start van de bouw wil Schiedam het liefst ook dat de 80 kilometer zone op de A20 wordt doorgetrokken naar Schiedam. De gemeenteraad heeft daarvoor al een motie ingediend. "We hebben overleg met Rijkswaterstaat hierover want die gaan daar over. Het zou wel een toegevoegde waarde zijn voor het gebied".

The Gin Towers

Hoe hoog de woontorens op Schieveste gaan worden is nog koffiedik kijken maar voor wethouder Fahid Minhas is 'the sky the limit'. "Ik durf wel boven de 100 meter te gaan met bouwen, het kan hier prima dus waarom niet?"

Het verzinnen van een mooie naam voor de hoogbouw laat hij graag aan de Schiedammers over. Enkele suggesties als Manhattan aan de Schie, Nieuw Nazareth of The Gin Towers vallen in goede aarde bij de VVD-wethouder.