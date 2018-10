Feyenoord verlengt contract doelman Ten Hove

Feyenoord heeft het contract van Ramón ten Hove met drie jaar verlengd. De twintigjarige doelman heeft donderdagmiddag in De Kuip zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot 2021 aan de club verbindt.

Ten Hove begon zijn keeperscarrière bij vv Hekelingen. Vanuit die club verkaste hij naar Excelsior. In 2011 maakte hij de overstap naar de Feyenoord Academy. In 2016-2017 trainde de sluitpost af en toe me met de selectie. Eenmaal zat hij bij de wedstrijdselectie van Giovanni van Bronckhorst. Vanaf vorig seizoen maakt hij definitief deel uit van de hoofdmacht als vierde keeper achter Bijlow, Vermeer en Delle. Onlangs werd hij opgeroepen voor Oranje Onder 20.

De club is tevreden met zijn ontwikkelingen. Technisch directeur Martin van Geel noemt Ten Hove via de clubwebsite ''een zeer stabiele jongen''. Dat hij momenteel vierde doelman is, noemt Ten Hove een voordeel. ''Ik steek van iedereen wat op en we halen het beste in elkaar naar boven'', laat de jonge doelman door de website van de club optekenen.