Inval politie en Belastingdienst bij juwelier Feijenoord

De Belastingdienst heeft woensdagmorgen samen met de politie een inval gedaan bij een juwelierswinkel aan de Beijerlandselaan in Rotterdam.

Bij de actie is beslag gelegd op de handelsvoorraad en inventaris. Naast de juwelierswinkel in Feijenoord is ook het huis van de eigenaar bezocht. Die bleek tweedehands ingekochte juwelen niet te registreren. Dat moet wel, in het zogenaamde Digitale Opkopers Register (DOR).

Doen juweliers dat niet of verkeerd, dan kan de burgemeester besluiten de winkel te sluiten.