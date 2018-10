Deel dit artikel:













Waar is Mona Baartmans?

Een 60-jarige inwoner van Oud-Beijerland is gearresteerd in verband met de vermissing van de 79-jarige Mona Baartmans uit Delft. De politie is op zoek naar mensen die de auto van de verdachte hebben gezien. Bekijk de video: