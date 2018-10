Deel dit artikel:













Vertraging A15 door auto op vangrail Foto: Rijkswaterstaat

Een auto is donderdag in de avondspits op de A15 van de weg geraakt. Het voertuig kwam op de vangrail in de middenberm terecht na een ongeval waarbij ook een busje en een andere auto betrokken waren. Niemand raakte gewond.

Verkeer liep drie kwartier vertraging op. Ter hoogte van knooppunt Benelux waren twee rijstroken in de richting van Europoort afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Tegen 17:30 uur was alles opgeruimd en kon de weg weer worden vrijgegeven.