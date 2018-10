Schutter wachtte slachtoffer mogelijk al uren op in Kralingen

De man die woensdag een 64-jarige Rotterdammer neerschoot heeft waarschijnlijk uren op het slachtoffer staan wachten in Rotterdam-Kralingen. Dat zegt de politie.

Getuigen zouden bij de Willem Ruyslaan, de Oudedijk en de Lusthofstraat iemand hebben gezien die aan het signalement van de schutter voldoet.

De schutter is nog altijd spoorloos. Mogelijk is hij bij zijn vlucht gewond geraakt, denkt de politie. Op de 's-Gravenweg was hij betrokken bij een ongeluk op zijn vluchtscooter. Daarna ging hij te voet verder. Mogelijk is hij al mank lopend de metro Kralingse Zoom in gegaan.

De politie maakte eerder al bekend dat het slachtoffer vaker met justitie in aanraking is gekomen. Daarom houdt de politie er serieus rekening mee dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.

De man ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis, vertelde een woordvoerder donderdagmiddag tegen RTV Rijnmond.