1500 handtekeningen voor reddingsplan monumentale boerderij Westmaas

In een paar dagen tijd is de petitie voor behoud van het Rijksmonument ‘De Mariënhof’ in Westmaas vijftienhonderd keer ondertekend. Meer dan duizend mensen hebben online laten weten de actie te steunen. Nog eens bijna vijfhonderd mensen tekenende de papieren versie. De actie is gericht tegen het weigeren van een vergunning door de gemeente Binnenmaas.

‘De Mariënhof’ moet dringend gerestaureerd worden. De voorkant, het jachthuis, stamt uit 1597 en het is daarmee het oudste herenhuis van de Hoeksche Waard. Vanwege lekkage wordt nu nieuw riet op het dak gelegd. Maar het grootste probleem is de fundering. “Als er niks gebeurt, dan dreigt er in de toekomst instortingsgevaar”, vertelde Esther Quartel afgelopen week . De renovatie kost tonnen. Om dat te kunnen financieren is een nieuwe invulling voor de schuur nodig. Die werd gevonden in de overname van veevoerbedrijf Blijdorp, dat even verderop in de straat zit. Dat zou goed te combineren zijn met het weiderundbedrijf. Maar de gemeente staat nieuwe detailhandel op deze plek niet toe. Esther en Marcel Quartel voelen zich bijzonder gesteund door alle reacties en handtekeningen . “Hartverwarmend zoveel mooie reacties en zoveel aandacht voor de vervelende en onnodige situatie waar wij in zitten”, aldus het echtpaar. Donderdagavond wordt er ingesproken door de stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard over dit onderwerp tijdens een raadscommissievergadering.