Kritiek op schrappen sollicitatieplicht 60-plussers

Leefbaar Rotterdam en de VVD hebben kritiek op de beslissing van wethouder Moti om de sollicitatieplicht voor ouderen te schrappen. Volgens Moti is de kans op een baan voor die groep nihil.

Leefbaar heeft woest gereageerd op het nieuwe beleid. Ze vinden het schandalig dat 60-plussers zo worden 'afgeschreven'.

De VVD vraagt zich bovendien af hoeveel mensen voor de nieuwe regels in aanmerking komen. Eerder zou volgens de partij zijn gesproken over alleen 65-plussers, een veel kleinere groep dus.

"Bent u het niet met de VVD-fractie eens dat het categorisch afschrijven van zo’n grote groep een slechte manier is om te beginnen aan de enorme klus om het aantal bijstandsontvangers terug te brengen tot 30 duizend?", vraagt de VVD zich af in een brief aan Moti.

Wethouder Moti wil dat er de komende vier jaar achtduizend mensen uit de bijstand stromen. Daarbij wil hij meer maatwerk bieden.