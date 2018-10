Geladaverblijf geopend in Diergaarde Blijdorp

Het verblijf van de gelada's in Diergaarde Blijdorp is donderdag officieel geopend. De Ethiopische apensoort leeft in het voormalige roofdierengebouw. Ze konden al enkele weken wennen aan hun nieuwe verblijf en waren toen al zichtbaar voor het publiek.

Het oude roofdierenverblijf is een rijksmonument en is volledig gerestaureerd. Over het terrein zijn bogen geplaatst, waar een net omheen gespannen is, bedoeld om de apen binnen te houden. Het rijksmonument is daardoor ook goed zichtbaar.

Wie door de stadsingang de diergaarde Blijdorp in loopt, ziet vrijwel meteen de grasvlakte waar de apen regelmatig op zitten en de rotspartij die tegen het oude roofdierenverblijf aan ligt. gelada's vormen de enige apensoort die gras eet. De apenfamilie heeft zich daar dan ook gretig op gestort.

De apen hebben een opvallend uiterlijk, Ze hebben een rode plek op hun borst waar geen haren groeien. Bij opwinding kleurt die feller rood. In het Engels worden ze daarom ook wel Bleeding Heart Baboons genoemd, alhoewel het geen bavianen zijn.

Het is niet voor het eerst dat Blijdorp gelada's houdt. In 1951 kwam ook een groep van de dieren uit Ethiopië naar Rotterdam. De nakomelingen zwermden uit naar dierentuinen over de hele wereld. In 1983 vertrok de laatste gelada uit Blijdorp. Nu zijn ze dus weer terug.

Het monumentale roofdierenverblijf is van binnen ook weer te bekijken. Het gaat om het voormalige verblijf van de tijgers. De voormalige kooien zijn samengebracht tot één binnenverblijf. Ook de gelada's zijn van binnenuit te bekijken. Een van de kunstrotsen is een publieksgang geworden met kijkvensters van glas.