Leerlingen Albeda zetten zich in voor de medemens op goededoelendag

Meer dan duizend studenten van het Albeda College in Rotterdam deden donderdag mee aan Goede Doelen Dag op hun opleiding. Ze lakten nagels van cliënten van de voedselbank, deden spelletjes met ouderen. Ook kregen ex-gedetineerden, asielzoekers en daklozen een lekkere lunch aangeboden.

Het is gezellig aan tafel van Restaurant Vipz. Koks in opleiding maken een mooi bord op met croquet en toast met saus. Studenten Salvador, Jani en Tess praten met Jos die met zijn gezin sinds zeven maanden dakloos is. "Ik heb een hoop meegemaakt. Maar ook heel mooie dingen."

Cecilia Adriaanse kijkt ondertussen tevreden toe. "Ik word hier helemaal gelukkig van. Er wordt open met elkaar gesproken. De lessen die ze hier vandaag krijgen leer je niet in de banken."

Tess heeft nog nooit aan tafel gezeten met een dakloze, maar spreekt ze wel aan op straat. "Dan vraag ik of ze iets nodig hebben. Of ze een slaapplek hebben bijvoorbeeld." Jos vindt dat mooi om te horen. "Ik liep vroeger eigenlijk juist vaak met een grote boog om daklozen heen."

Ook Salvador mist zijn reguliere lessen niet. "Ik vind Jos een leuke man en leer van hem. Ook al wordt hij achteruit geslagen, hij krabbelt op en gaat door. In dat opzicht zijn we hetzelfde."