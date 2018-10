Man overlijdt onder mysterieuze omstandigheden in Rotterdam

Agenten hebben donderdagavond drie mensen aangehouden na de vondst van bewusteloze man, die korte tijd later aan zijn verwondingen bezweek.

De politie kwam af op een melding van een steekpartij aan de Linker Rottekade. Eenmaal aangekomen vonden ze de man in een woning. Hij was niet meer bij kennis. Reanimatie mocht niet baten. De man overleed ter plaatse.

Volgens de politie lijkt het erop dat de man niet is neergestoken. Hoe hij dan wel om het leven is gekomen is volstrekt onduidelijk.

De politie onderzoekt alle mogelijkheden, zoals een misdrijf of natuurlijk overleden. Drie mensen die ook in de woning waren zijn meegenomen voor verhoor.