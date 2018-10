Centrale Discotheek Rotterdam wil nationaal muziekarchief worden

De Centrale Discotheek in Rotterdam wil graag de functie op zich nemen van een nationaal muziekarchief. Dat werd donderdag duidelijk bij de feestelijke presentatie van een grote verzameling gedigitaliseerde opnames op wasrollen, de voorloper van de grammofoonplaat.

Ruim vijfhonderd van die opnames zijn vanaf nu integraal te beluisteren via de site van Muziekweb.nl. De rollen, met vooral licht klassieke en populaire muziek van begin negentiende eeuw, komen van drie grote schenkingen. De discotheek hoopt binnenkort nog veel meer materiaal te kunnen aanbieden dat ontbreekt bij bestaande streamingdiensten.

Hoewel de discotheek in het verleden vooral lp's en cd's uitleende, is die functie met de komst van streamingdiensten behoorlijk veranderd. "Dat die diensten er zijn, betekent niet dat er alles op te vinden is. Wasrollen zijn daar een goed voorbeeld van", zegt Ingmar Vroomen van Muziekweb. "Het is heel oud en daardoor misschien minder interessant voor streamingdiensten, maar wij willen het wel graag behouden en toegankelijk maken voor iedereen."

Enorm archief

In de loop der jaren heeft de discotheek aan de Rotterdamse Hoogstraat een enorm archief opgebouwd van muziek op allerlei dragers. In totaal gaat het om zeven miljoen unieke opnames.

In de kelder van de Centrale Discotheek staat een zee aan langspeelplaten. In de loop der jaren hebben diverse particuliere verzamelaars én instituten die ermee ophielden, grote collecties geschonken aan de instelling.

Zo biedt de discotheek onder meer onderdak aan de verzameling van de vroegere operakenner Leo Riemens en aan de hele catalogus van het Rotterdams-Kaapverdiaanse label Morabeza Records. Ook de geluidsarchieven van het Wereldmuziekpodium Rasa uit Utrecht, het Tropen Instituut uit Amsterdam, het Nationaal Pop Instituut en de stichting Fonos zijn aan de Hoogstraat te vinden.

Wasrollen

Het merendeel van de vijfhonderd wasrollen die de Centrale Discotheek nu in bezit heeft, bleek al gedigitaliseerd te zijn door de Amerikaanse University of California. De overige 95 opnames heeft geluidsrestaurateur Tim de Wolf voor de Rotterdamse instelling gedigitaliseerd en gerestaureerd.

"De geluidskwaliteit valt reuze mee", zegt De Wolf over de opnames. "Heel vaak worden oude geluidsdragers beoordeeld als slecht, terwijl ze dan worden afgespeeld op heel slechte apparatuur. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als de apparatuur in orde is en je daar die rollen op draait, krijg je een geluid waarbij je je goed kunt voorstellen dat iemand zich daar vroeger een avond uitstekend mee vermaakte."